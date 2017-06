Amal et George Clooney : Leur première rencontre (très) romantique

En 2013, au moment de sa rencontre avec Amal Alamuddin, George Clooney a très rapidement su que la femme qui venait de croiser son chemin n'était pas tout à fait comme les autres. Célibataire endurci depuis plusieurs années, réputé pour son impressionnant tableau de chasse, l'acteur hollywoodien est en effet instantanément tombé sous le charme de l'avocate des droits de l'Homme, comme le révèle son père Nick Clooney.

Quelques jours après la naissance des jumeaux du couple, Ella et Alexander (nés le 6 juin), l'homme de 83 ans s'est de nouveau épanché au sujet de sa famille lors d'un entretien adressé au magazine People. L'heureux grand-père s'est ainsi remémoré la très romantique rencontre survenue entre les jeunes parents il y a déjà quatre ans. Loquace, Nick Clooney a ainsi expliqué que George et Amal se sont croisés pour la première fois lors d'un dîner organisé en présence d'amis communs. Et ce jour-là, des étincelles et de l'électricité étaient dans l'air. "Nina [la mère de George Clooney, NDLR] et moi sommes ceux qui avons ouvert la porte à Amal lorsqu'elle est arrivée. Elle s'est présentée à nous et nous avons discuté. Elle était évidemment très charmante, magnifique et clairement cultivée. Au moment où nous avions fini de dîner, il était évident qu'il y avait de la bienveillance à son égard et que nous étions en train de l'intégrer", a-t-il déclaré.

Deux destins immédiatement "scellés"

En observant la manière dont son fils était happé dans la conversation et la façon dont il était subjugué par celle qui allait devenir son épouse, Nick Clooney a très rapidement compris que quelque chose d'unique était en train de se dérouler sous ses yeux. "A la fin du dîner, je me suis tourné vers Nina en lui disant : 'Regaaaaarde, ce jeune homme va avoir des problèmes !' Je pense vraiment que leurs destins étaient scellés à la fin de cette rencontre. Elle était tellement éblouissante et il était très épatant à ses côtés. C'était simplement différent de toutes les autres relations dans lesquelles je l'avais vu, et j'étais présent pour toutes les voir depuis ses 13 ans. Cette jeune femme signifiait quelque chose pour lui presque immédiatement. C'était vraiment incroyable", a-t-il conclu, attendri.