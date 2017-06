Amal et George Clooney, parents gaga : Les jumeaux sont "leur parfait mélange"

Plus de deux semaines après l'arrivée des jumeaux d'Amal et George Clooney, Ella et Alexander (nés le 6 juin dernier), l'un des plus proches amis du couple, Rande Gerber, s'est confié avec beaucoup de tendresse pour donner des nouvelles des jeunes parents.

Interviewé vendredi 23 juin par le site Entertainment Tonight, l'époux de Cindy Crawford et papa de Kaia (15 ans) et Presley (17 ans) a confirmé qu'ils s'étaient récemment rendus à Londres pour rendre visite à leurs amis et rencontrer les nouveau-nés. Très ému, le collaborateur de longue date de l'acteur oscarisé (avec lequel il vient d'ailleurs de vendre leur société spécialisée dans la tequila Casamigos pour la coquette somme de 1 milliard de dollars) a ainsi admis qu'il n'avait jamais vu son ami aussi heureux de sa vie.

"Il est tellement heureux en ce moment... Dans la vie en général mais aussi avec ces enfants, vous savez, c'est un sentiment tellement incroyable pour lui. J'ai vu les bébés, Cindy et moi sommes allés à Londres et leur avons rendu visite chez eux, nous avons passé du temps avec eux. Les enfants sont le parfait mélange de George et Amal. Je veux dire, ils sont tellement mignons !", a-t-il révélé. Des propos qui rejoignent en partie ceux du père de George Clooney, Nick, qui avait affirmé que ses petits-enfants ressemblaient déjà énormément au comédien hollywoodien.

Pour marquer la naissance d'Ella et Alexander, Rande Gerber et Cindy Crawford ont naturellement célébré l'événement à leur manière avec George Clooney. "On a fait la fête avec Casamigos. Amal n'a pas bu, mais George a pris sa part", a-t-il ajouté, avant de complimenter l'avocate de 39 ans sur ses qualités de maman. "Elle est faite pour ça, et elle est magnifique. Ils s'en sortent très bien. Je suis heureux pour eux", a-t-il conclu.