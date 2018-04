Amal et George Clooney révèlent les premiers mots de leurs jumeaux

Depuis le début de son histoire d'amour avec George Clooney, Amal Clooney fascine la planète Mode ! Le sentiment prend forme avec le nouveau numéro du magazine Vogue, dont l'avocate et maman de jumeaux fait la couverture. Elle y révèle les premiers mots prononcés par ses deux enfants.

"Nous avons eu des 'maman' et des 'dada'. George a veillé à ce que 'maman' soit le premier mot", confie Amal Clooney au sujet d'Ella et Alexander dans le Vogue américain de mai 2018. L'avocate britannique de tout juste 40 ans en fait la couverture, vêtue d'une robe Alexander McQueen collection automne-hiver 2018-2019. Sa cover story est illustrée de photos signées Annie Leibovitz. Le mari d'Amal, George Clooney, a également contribué à sa réalisation.

"C'est elle est la pro, et moi je suis l'amateur. J'ai la chance de voir quelqu'un au sommet de son art, exerçant son métier mieux que tous ceux que j'ai pu voir dans ma vie", explique le réalisateur de Bienvenue à Suburbicon et futur acteur d'Ocean's 8 (en salles le 13 juin) au magazine. Son métier d'avocate spécialisée en droit international et droits de l'Homme, Amal Clooney le conjugue désormais à son activité de prof invitée à la prestigieuse faculté de droit de Columbia.

Dans son interview à Vogue, elle a également un mot pour le mouvement #MeToo, né de la série d'accusations contre le producteur de cinéma Harvey Weinstein. "Je pense que grâce aux femmes courageuses qui ont raconté leurs expériences, le milieu professionnel sera plus sûr pour la génération de ma fille qu'il ne l'a été pour les gens de la mienne", déclare-t-elle.

Amal et George Clooney ont récemment rejoint une autre vague de contestation, contre la violence des armes à feu, en participant à la manifestation March for our lives.