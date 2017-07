Amal et George Clooney : Voyage en jet privé avec leurs jumeaux d'un mois

Tous les ans, George Clooney passe une partie de ses vacances d'été en Italie, un pays qu'il affectionne tout particulièrement et où il a dit "oui" à sa belle Amal en septembre 2014. 2017 ne déroge pas à la règle.

TMZ révèle en effet, photos à l'appui, que le célèbre acteur américain de 56 ans et son épouse de 39 ans ont débarqué en début de semaine en Italie. Le couple n'est pas arrivé seul à Milan le 3 juillet dernier mais accompagné de ses jumeaux, Ella et Alexander, venus au monde il y a tout juste un mois. Les bébés sont nés dans la plus grande discrétion le 6 juin à Londres, une arrivée très attendue annoncée par via un communiqué. "Ce matin, Amal et George ont accueilli Ella et Alexander dans leur vie. Ella, Alexander et Amal sont en bonne santé, heureux et se portent bien", avait-il été déclaré.

Accueillis par une équipe dévouée dès l'atterrissage de leur jet-privé, Amal et George Clooney sont apparus particulièrement souriants sur le tarmac. Chacun portait avec soin l'un des jumeaux, confortablement installés dans de magnifiques berceaux décorés de dentelle blanche, permettant de les protéger des regards indiscrets. Pour leur tout premier voyage en avion, Ella et Alexandrer ont ainsi eu le droit à un traitement VIP que leur papa peut très largement s'offrir après avoir touché le jackpot avec la vente de sa société spécialisée dans la tequila Casamigos.

Selon une récente rumeur, Amal et George Clooney auraient prévu de renouveler leurs voeux de mariage pour leur troisième anniversaire. C'est en tout cas ce que rapporte la version britannique de Closer. L'acteur et l'avocate en droit international auraient d'ores et déjà planifié une fête en présence de leurs familles et amis les plus proches.

Dans le même temps, une source témoignait de la volonté d'Amal de prolonger son congé maternité pour continuer à s'occuper de leurs jumeaux : "Amal a changé d'avis sur le fait d'être une mère qui travaille. Elle s'est engagée auprès de George à prendre un congé maternité prolongé, de se retirer des affaires dangereuses et de prendre des dossiers moins importants pendant un certain temps. Elle veut être à la maison autant que possible pour les bébés."