Amanda Bynes de retour en désintox : la descente aux enfers continue...

Retour à la case rehab pour Amanda Bynes. Nos confrères de TMZ nous annoncent ce samedi 2 mars 2019 que l'actrice a fait une rechute. Elle est placée en centre de désintoxication depuis fin janvier et y est traitée pour son d'addiction à la drogue ainsi que pour des problèmes de santé mentale. C'est loin d'être le premier internement pour la star qui a été diagnostiquée bipolaire en 2013. Elle a depuis fait de fréquents aller-retours en cliniques psychiatriques pour se soigner et traiter ses dépendances.

C'est un nouveau coup dur pour la star de Ce que j'aime chez toi, qui semblait aller enfin mieux fin 2018 et avait même eu l'honneur de faire la couverture du magazine Paper au mois de novembre dernier. Elle y confiait à l'époque être sobre depuis 4 ans : "Vraiment, pour moi, mon comportement était dicté par la drogue et dès que j'arrêtais, je revenais à la normale. Je sais que mon comportement a paru étrange aux gens qui essayaient juste de comprendre ce qui n'allait pas (...) Je n'ai aucune peur du futur. Je suis passée par le pire, je me suis ouverte aux autres et j'ai survécu alors je me sens simplement prête à remonter la pente."

Mais d'après TMZ, lors de la parution de Paper la jeune femme de 32 ans avait déjà retrouvé ses anciens démons. Elle n'aurait pas supporté d'être à nouveau sous les projecteurs et de fréquenter l'impitoyable monde du show-business.

Depuis six ans, les fans d'Amanda sont témoins de sa terrible descente aux enfers. Accidents de voiture, violentes disputes avec sa famille, insultes à tout va, arrestations... le chemin vers la sérénité semble encore long pour la star déchue.