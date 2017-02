Amanda Bynes : Enceinte et bientôt mariée ? Elle répond...

Amanda Bynes, qui n'avait pas donné signe de vie depuis de très longs mois, a brisé son silence médiatique sur Twitter. L'ex-star de Ce que j'aime chez toi, qui semble avoir remis sa vie sur de bons rails après divers pétages de plombs, a démenti des rumeurs la concernant...

Sur Twitter, le seul réseau social sur lequel elle communique selon ses déclarations, Amanda Bynes a tenu à répondre à des rumeurs annonçant qu'elle était enceinte et fiancée. "Je ne suis pas le compte @persianla27. Je ne vais pas me marier et je ne suis pas enceinte. Je ne comprends pas pourquoi Twitter ne supprime pas @persianla27", a-t-elle écrit. La star de 30 ans a pointé du doigt un compte qui utilise ses photos et affirme être son véritable compte de malgré l'absence du petit macaron bleu certifiant l'authenticité de l'utilisateur. "J'ai fait la demande plusieurs fois. Cette personne continue de se faire passer pour moi et de me harceler et Twitter devrait fermer ce compte", a-t-elle ajouté. En août 2016, la star faisait déjà cette demande et Twitter, comme d'habitude, a préféré faire la sourde oreille.

Le compte qu'Amanda Bynes a dans le collimateur affirme de son côté être son vrai compte et prétend que ce sont les parents de la star qui tweetent sur l'officiel et qu'elle se bat pour récupérer le contrôle de ses finances. Une référence à la mise sous tutelle de la jeune femme après avoir été diagnostiquée schizophrène et avoir multiplié les dérapages... Amanda Bynes a quitté le show business pour reprendre ses études au Fashion Institute of Design and Merchandising de Los Angeles.