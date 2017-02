Amanda Bynes enfin libre... et bientôt de retour ?

Bonne nouvelle pour Amanda Bynes ! Trois ans après son arrestation pour conduite sous influence, sa période de probation a enfin été levée.

En 2014, l'ex-enfant star de la chaîne Nickelodeon était arrêtée au volant de sa Mercedes sous l'emprise d'Adderall, un médicament contre l'hyperactivité, constitué d'une combinaison de quatre sels d'amphétamine, bien connu d'une autre starlette déchue... Lindsay Lohan.

D'après les informations du site TMZ qui a contacté les avocats de la jeune femme de 30 ans, sa période de probation s'est terminée ce vendredi 24 février. Une excellente nouvelle pour l'ancienne star de la série Ce que j'aime chez toi qui a connu un succès fulgurant au début des années 2000. Il y a dix ans, elle faisait partie du top 5 des célébrités les plus jeunes les mieux payées du show-biz... avant de perdre complètement les pédales.

En 2013, l'ex-compagne de Channing Tatum était hospitalisée contre sa volonté après avoir jeté un bong depuis la fenêtre de son appartement – situé au 36e étage –, accusé un policier d'agression sexuelle et allumé un feu dans un quartier chic de Los Angeles. La jeune femme, schizophrène, qui avait des problèmes de dépendance à la drogue et à l'alcool, avait alors fini sous la tutelle de ses parents.

Heureusement, cette sombre période est désormais derrière puisque, après avoir donné la réplique à Emma Stone dans Easy A, elle a fini par renoncer à sa carrière dans le show business. Amanda Bynes a repris ses études et suit désormais des cours au Fashion Institute of Design and Merchandising et, toujours d'après le site américain, elle travaillerait sur une ligne de vêtements qu'elle a l'intention de lancer dans le courant de l'année.

Coline Chavaroche