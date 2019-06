Amanda Bynes : Un centre de désintox porte plainte pour impayé

Rien ne va plus pour Amanda Bynes ! L'ex-héroïne de la série Ce que j'aime chez toi fait l'objet d'une plainte déposée par un centre de désintoxication californien. Elle n'aurait pas payé son séjour et doit à l'établissement un peu plus de 2000 euros.

Page Six tient le scoop ! Le site américain révèle que le centre Creative Care Inc., situé à Woodland Hills dans le comté de Los Angeles, a déposé plainte contre son ex-patiente Amanda Bynes. L'actrice de 32 ans aurait quitté le centre de traitement en ne payant pas une facture de 2467 dollars (soit près de 2200 euros), pour des soins reçus les 21 et 22 février 2019.

Amanda Bynes avait été admise en janvier après une rechute, pour soigner son addiction à la drogue et ses problèmes de santé mentale.