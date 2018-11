Amanda Lear : "J'ai déjà recouru au Botox, mais..."

"Non, je ne suis pas parfaite. Mais je ne suis pas refaite", clame Amanda Lear dans les pages de son livre paru aux éditions du Cherche-Midi. La chanteuse, comédienne et peintre n'a toujours pas la langue dans sa poche et évoque sans souci son rapport au bistouri.

La star, qui doublait récemment le personnage d'Edna pour Les Indestructibles 2, confesse ainsi avoir eu recours à une petite aide médicale, mais pas celle à laquelle on pense ! "Oui, je l'avoue, j'ai déjà recouru à des injections de Botox. Mais sous les bras", écrit-elle. Et Amanda Lear d'expliquer la raison : "Le Botox, on le sait bien, a des vertus paralysantes. Alors, pour arrêter de transpirer, faites-vous piquer sous les aisselles ! L'acide botulique neutralise les glandes sudoripares. Avec ça, les auréoles et les coulures indésirables ne seront plus qu'un mauvais souvenir."

Invitée dans A la bonne heure sur RTL par l'animateur Stéphane Bern, Amanda Lear a été interrogée sur le sujet de la chirurgie esthétique et a enfoncé le clou en niant y avoir eu recours. Toutefois, elle reconnaît avoir été tentée. "Si ! On est toutes tentées mais avoir le courage d'y aller, de se faire endormir et charcuter non merci. Alors il y a les petites piquouzes, les nouvelles crèmes de beauté mais bon si le Bon Dieu avait voulu me donner des rides il m'en aurait donné", a-t-elle répondu. Dans les pages de Délires, Amanda Lear plaisante également sur le fait que son véritable âge ne soit pas connu et écrit : "Quand je serai morte, on me datera au carbone 14 pour connaître enfin mon âge !"