Amanda Lear : "J'ai pas de famille, j'ai des chats, je leur laisserai tout"

Après les confidences touchantes de Stéphane Bern, c'est au tour de la truculente Amanda Lear de s'installer dans le divan de Marc-Olivier Fogiel. Si le grand public a pris l'habitude de rire des punchlines de cette artiste excentrique, l'émission promet de mettre la lumière sur une autre facette d'elle...

"Amanda Lear, la star et la femme... Les deux seront présentes sur Le Divan de @FogielMarcO", annonce le compte Twitter de l'émission. Cette double personnalité, qu'elle cultive depuis ses débuts dans le show business, elle l'évoque d'ailleurs dans les pages de Délires, son nouveau livre. "D'abord, qu'on se le dise, je n'existe pas. Je suis une illusion. (...) À mon avis, une star doit garder une certaine réserve sur la genèse de son personnage, les dessous de sa carrière et son quotidien 'hors caméra'. Sous peine de casser le rêve !", écrit-elle.

Dans un extrait de l'émission, Amanda Lear poursuit ses intimes confidences en évoquant sa vie loin du show business. Célibataire depuis quelques années – elle a eu le coeur brisé par un bel Italien – et sans enfants, la star s'est confiée sur ce sujet. "Vous savez, je ne suis pas très famille de toute façon. Maintenant j'ai plus de parents, j'ai plus personne. Peut-être que ça, ça me manque, c'est vrai... Vous savez quand arrivent les Noël, on aimerait avoir des gamins, des cousins, tout ça. J'ai pas", a-t-elle lâché. Et la diva d'ajouter à propos de son héritage : "J'ai pas de famille, j'ai des chats, je leur laisserai tout. C'est sur le testament ! Ce seront les chats les plus heureux du monde. Vous savez, j'ai fait mon testament pour la première fois l'an dernier. (...) Et je me suis rendu compte que, si je meurs demain, je laisse tout à l'État ! Attendez, il a fait quoi, l'État pour moi ? Donc il n'y a pas de raison, je laisse rien. Je donne tout à des oeuvres, des choses comme ça..."