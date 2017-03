Amanda Scott enceinte : L'animatrice va être maman pour la première fois !

Amanda Scott, que les téléspectateurs ont pu découvrir sur France 2 dans son émission Amanda, finalement annulée au bout de cinq mois, est enceinte de son premier enfant. La jolie animatrice de 34 ans, avait plus ou moins tenté de cacher sa grossesse alors qu'elle prenait récemment part à une soirée mais le magazine Ici Paris la confirme.

Le 20 mars, on pouvait voir Amanda Scott au bras de son compagnon l'acteur Vincent Llorca (alias Christopher Canelli dans Plus belle la vie) lors du gala d'Enfance Majuscule donné au profit de l'enfance maltraitée à la salle Gaveau à Paris. L'animatrice s'était efforcée de cacher son ventre avec son sac à main et cela avait déjà éveillé les soupçons... Dans Ici Paris, la bonne nouvelle est confirmée ! Elle est donc enceinte, pour la première fois, et en est à cinq mois et demi. En revanche, le sexe du bébé, attendu pour l'été, reste secret pour l'instant.

Toutes nos félicitations aux futurs parents !

Thomas Montet