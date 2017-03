Amanda Scott : L'animatrice in love de Vincent Llorca (Plus belle la vie)

Les invités ont été nombreux à répondre à l'invitation de Pascale Chalon, à l'image de l'animatrice Amanda Scott. La belle avait choisi une tenue du créateur Christophe Guillarmé. Également présent lors de l'événement, le styliste a posé avec plaisir avec l'ancienne présentatrice d'Amanda, mais il n'était pas le seul. En effet, la charmante jeune femme était accompagné de son amoureux, l'acteur Vincent Llorca Perez que les amateurs de Plus belle la vie connaissent bien. En effet, c'est lui qui incarne Christopher Canneli. On notera aussi la venue de Fabienne Carat, alias Samia du même show, la ravissante comédienne avait aussi choisi de porter une création de Christophe Guillarmé.

Les chanteuses Indra Kuldasaar et Anggun, les personnalités de la télévision telles que Danièle Gilbert, Eléonore Boccara, Stéphane Jobert et Patrick Poivre d'Arvor et plusieurs comédiennes – Gabrielle Lazure, Marie-Christine Adam, Elisa Servier, Eva Darlan, Agnès Soral, Alexandra Vandernoot, Hande Kodja et Corinne Touzet – avaient fait le déplacement. Les acteurs Georges Corraface, Kamel Belghazi et Jean-Pierre Marielle ont répondu présents, tout comme le metteur en scène Eric Assous.



La liste des convives comprend également Hermine de Clermont-Tonnerre, la princesse Tania de Bourbon Parme et son mari Louis-Arnaud L'Herbier, Alex Ursulet, la princesse Anne de Bourbon des Deux-Siciles et sa fille Dorothée Cochin, Nathalie Garçon, David Lantin, Christian Kretschmar, Dominique Perben, sa femme Corinne Perben, la princesse Chantal de France et son mari le baron François-Xavier de Sanbucy de Sorgue, Danièle Gilbert et Jeanne D'Hautesserre, Dominique Perben et sa femme Corinne Perben, Hande Kodja, Jean-Daniel Lorieux et sa compagne Laura Restelli, Marie-Christine Adam...

Toutes les informations sur l'association Enfance Majuscule, sur leur site.