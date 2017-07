Amanda Scott maman : L'animatrice a accouché de son premier enfant !

C'est officiel, Amanda Scott a accouché de son premier enfant. Sur Instagram, l'animatrice de 35 ans a annoncé la nouvelle via un post plein d'amour. Ainsi, elle a partagé un montage d'une photo représentant des pieds de bébé et de plusieurs autres clichés d'elle et son chéri Vincent Llorca – qui interprète Christopher Canelli dans la série Plus belle la vie – à la plage. "Les deux amours de ma vie...", a-t-elle écrit. Une légende accompagnée de hashtag qui ne font aucun doute sur l'heureux événement : "#happiness #bonheur #love #thankslife #babychou #merveilleux #magique."