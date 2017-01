Amanda Seyfried enceinte : Gros baby bump en vue, l'actrice se dit "prête" !

Enceinte d'un peu moins de sept mois, Amanda Seyfried a régulièrement été aperçue par les paparazzi dans les rues de Los Angeles ces derniers jours. Rayonnante, celle qui avait officialisé sa première grossesse en novembre dernier arbore désormais de jolies rondeurs sous ses vêtements. Samedi 21 janvier, c'est dans le quartier de Beverly Hills que l'actrice de 31 ans a attiré l'attention des photographes.

Vêtue d'un T-shirt blanc qui mettait en valeur son imposant baby bump, la pétillante blonde venait tout juste de rendre visite à un ami et s'apprêtait à regagner son véhicule lorsqu'elle a capté la présence des caméras. Le 14 janvier, c'est au côté de son chéri et père de son futur bébé, le comédien Thomas Sadoski, qu'elle a été vue en pleine promenade à Studio City.

Discrète sur sa vie privée, Amanda Seyfried a profité d'un entretien avec la nouvelle édition du magazine Vogue Australia pour évoquer sa future maternité. "Je n'ai jamais été aussi excitée de ma vie. Et prête", a-t-elle déclaré. Fiancée depuis le mois de septembre à son compagnon, la star hollywoodienne a aussi brièvement mentionné son mariage à venir. "Je ne veux pas être au centre de l'attention. J'ai tout le temps l'occasion de me rendre à des avant-premières et d'être sur mon 31. Je me suis rendue au Met Gala l'année dernière dans une robe de mariée créée par Riccardo Tisci [directeur artistique de Givenchy, maison dont elle est l'une des égéries, NDLR], j'ai donc déjà joué aux mariées un milliard de fois", a-t-elle ajouté.

Amanda Seyfried et Thomas Sadoski se fréquentent depuis le début de l'année 2016. Les tourtereaux s'étaient rencontrés sur le tournage de leur film The Last Word, qui sera d'ailleurs projeté ce 24 janvier au Festival du film de Sundance.