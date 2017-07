Amanda Seyfried révèle avoir pris des antidépresseurs durant sa grossesse

Heureuse maman d'une petite fille depuis le mois de mars, Amanda Seyfried parle à coeur ouvert de sa santé, quitte à provoquer une controverse. En effet, elle a confié en interview pour le site Informed Pregnancy du docteur Berlin avoir pris des antidépresseurs durant sa grossesse.

Agée de 31 ans, la star de Mamma Mia ! a révélé ne pas avoir arrêté la prise d'antidépresseurs durant sa grossesse, un psychotrope plus précisément : "Je ne les ai pas stoppés. C'est vraiment un remède contre l'anxiété pour moi. Je prends du Lexapro pendant des années et je n'ai pas arrêté. J'en ai pris en quantité extrêmement faible." Mariée à l'acteur de Life in Pieces, Thomas Sadoski, Amanda Seyfried souffre de troubles obsessionnels compulsifs et d'un fort sentiment d'insécurité depuis qu'elle a 19 ans.

Amanda Seyfried braque ainsi les projecteurs sur une question délicate : les effets de tels médicaments sur le foetus. La gynécologue Jessica Shepherd, interrogée par US Weekly explique que ces psychotropes peuvent augmenter les risques de problèmes respiratoires des bébés, bien que de récentes recherches prouvent que les effets sont moins importants que ce qui a pu être dit. Elle ajoute : "Avec les futures mères, nous discutons des risques et voyons ce qui est le plus dangereux. En cas de dépression ou anxiété sévèren les médicaments sont nécessaires."

On imagine ainsi que la comédienne et égérie de Givenchy, membre du revival de Twin Peaks, a dû être étroitement surveillée sur cette question et que sa décision de poursuivre un traitement tout en l'aménageant avec sa grossesse n'a pas été prise à la légère.