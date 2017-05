Amanda Seyfried, sublime après l'accouchement, pour la première de Twin Peaks

Ce 19 mai, avait lieu la première de l'une des séries les plus attendues, le revival de Twin Peaks, la mythique série de David Lynch. Amanda Seyfried était présente au bras de son mari Thomas Sadoski.

Dans l'enceinte de l'hôtel Ace, à Los Angeles, quelques-uns des héros de la série culte du début des années 90 étaient présents. Kimmy Robertson, Grace Zabriskie, Sheryl Lee, venue avec son fils Elijah, ou encore la superbe Mädchen Amick. Et puis bien sûr David Lynch, qui prenait la pose avec son épouse Emily Stofle et son acteur principal, Kyle MacLachlan, venu lui aussi avec madame, Desiree Gruber.

Si on retrouvera donc l'agent Dale Cooper (interprété par Kyle MacLachlan) au casting ainsi que Laura Palmer (Sheryl Lee) ou la ravissante Shelly Johnson (Mädchen Amick), il y aura aussi de nouveaux visages dans cette saison 3 de Twin Peaks. La Liste des guests, officialisée par Showtime, compte ainsi Michael Cera, David Duchovny, Laura Dern, Francesca Eastwood (la fille de Clint), Caleb Landry Jones, Ashley Judd, Jennifer Jason Leigh, Tim Roth, et Amanda Seyfried.

Alors qu'il y a quelques mois, l'actrice américaine de 31 ans donnait naissance à son premier enfant, fruit de son amour avec son mari Thomas Sadoski, qu'elle a épousée en toute discrétion, était à couper le souffle. La Frenchy Bérénice Marlohe qui aura elle aussi un rôle dans le revival était de la partie, tout comme Jim Belushi, Richard Chamberlain, Dana Ashbrook et sa compagne Kate, la superbe Madeline Zima (Une nounou d'enfer, Californication), Karolina Wydra, Alicia Witt, ainsi que Jessica Szohr (Gossip Girl), elle aussi attendue au casting du show produit par Mark Frost, qui devrait être diffusé courant 2017. Amy Shields, Russell Simmons, Owain Rhys Davies, Robert Broski, Ana de la Reguera, Patrick Fishler et sa femme Lauren Bowles, Candy Clark, Kristen Foe, Matthew Lillard, Sean Murray, Adele Rene et Sara Paxton comptaient également parmi les convives.