Amanda Sthers célibataire à Los Angeles : "Ce que j'y vois, ne me réjouit pas"

La romancière Amanda Sthers vit aujourd'hui discrètement de l'autre côté de l'Atlantique, depuis qu'elle a choisi de quitter la France suite aux attentats de novembre 2015. Alors qu'elle sort un nouveau livre sur le thème de l'infidélité, l'ex-femme de Patrick Bruel, avec qui elle a eu deux enfants, ne cache rien de sa propre situation amoureuse actuelle...

Sur l'infidélité, Amanda Sthers a un avis bien précis. "Je vis aux USA depuis maintenant deux ans. Et ce que j'y vois, en termes d'amours naissantes, ne me réjouit pas. On rencontre quelqu'un, on sort avec lui, on l'embrasse, mais durant un certain temps - tant que l'amour n'est pas clairement déclaré - rien ne nous empêche de nouer d'autres relations. Cela tue la cristallisation qui se met habituellement en place au début d'une idylle. Pour l'Européenne que je suis, ce n'est pas tenable d'évoluer dans un monde où les émotions de départ ne sont pas respectées", confie-t-elle à Marie-France.

La romancière de 40 ans, qui a d'ailleurs tenté une histoire d'amour avec un Américain avant de le laisser tomber, est aujourd'hui solo. "J'ai vécu dans une famille qui m'a inculqué une morale judéo-chrétienne, et les fantasmes de princesses Disney : l'amour pour le même homme dure toujours ! Actuellement, je suis célibataire et, au moment de me lancer dans l'écriture de ce livre, cela me faisait peur de me dire que mon idéal pouvait ne pas exister (...) Je ne parviens pas à être cynique quant à l'infidélité", lâche-t-elle. D'ailleurs, elle confesse que pour ses fils, Léon (12 ans) et Oscar (14 ans), elle fait en sorte de les élever "dans les idées de fidélité, de monogamie" car elle transmet ce qu'on lui a enseigné "comme étant moral". Les chats ne font pas des chiens....

L'interview d'Amanda Sthers à retrouver dans Marie-France en kiosques le 4 mai 2018.

Thomas Montet