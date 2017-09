Amanda Sthers et son ex Américain : "J'avais l'impression d'être avec un robot"

Amanda Sthers a été traumatisée par les attentats du 13 novembre 2015. Ce soir-là, elle est au Stade de France, avec ces deux fils – Oscar, 13 ans, et Léon, 11 ans dont le père est Patrick Bruel –, lorsque deux kamikazes ont tenté de semer la terreur. Au même instant, des "amis proches" de la romancière et cinéaste étaient massacrés au Bataclan. L'artiste de 39 ans a déménagé depuis à Los Angeles, avec ses enfants, pour prendre l'air... Elle précise qu'elle "paie toujours [ses] impôts en France".

Un robot américain

Dans les premiers extraits parus hier de sa grande interview à Paris Match, ce mercredi en kiosques, Amanda Sthers expliquait avoir souffert d'avoir été réduite à son mariage avec Patrick Bruel alors, qu'à l'époque de leur amour, en 2006, elle se faisait un nom avec sa pièce Le Vieux Juif blonde. En octobre 2015, Amanda révélait être amoureuse d'un Américain qui vit à Los Angeles, mais ce dernier n'est plus "au programme". C'est ce que nous apprend l'intégralité de cet entretien à Match.

Amanda Sthers consent à expliquer : "J'avais le sentiment d'être avec un robot. J'ai besoin d'une étincelle intellectuelle pour aimer. La puissance imaginative des hommes m'attire autant que leur physique." Pour preuve, sa collaboration avec Sinclair en 2011, alors qu'ils sont amoureux, pour la comédie musicale Lili Lampion. Autre exemple, la participation de Patrick Bruel sur son film Holy Lands (adaptée de son roman Les Terres saintes, 2010) qu'Amanda vient de tourner avec Rosanna Arquette et James Caan. Restés très proches depuis leur divorce, Patrick et Amanda se sont félicités sur les réseaux sociaux d'avoir enfin trouvé le projet pour travailler côte à côte.

Dans Paris Match, on apprend qu'Amanda a recréé dans une maison blanche son univers parisien. Une grande malle trône au milieu du salon et sert de table basse. Les livres envahissent l'espace. L'auteure organise des brunchs autour de la piscine pour ses copines et savourent le fair-play des Américains : "Ils sont sincèrement contents pour vous quand ça marche, parce qu'ils pensent que ça peut leur arriver. En France, les gens ne se réjouissent pas du succès d'autrui. Ils ont l'impression qu'on leur a piqué leur place. Et puis, quand on a fait du cinéma, vivre à Hollywood, c'est magique !"

Avant de découvrir Holy Lands en 2018, Amanda Sthers défend la sortie, le 22 novembre sur les écrans, de Madame, une comédie dramatique qui réunit Toni Collette, Harvey Keitel et Rossy de Palma. Célibataire mais des projets plein la tête, Amanda Sthers approche de la quarantaine avec sérénité : "Je me rends compte que certaines choses sont finies. Mais d'autres commencent... On est peut-être moins jolies, mais on est davantage sûres de nous."

Paris Match, en kiosques le 20 septembre 2017.