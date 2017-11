Amanda Sthers, fan de Brigitte Macron : "Je la trouve brillante"

C'est le dîner à ne pas manquer ! En salles depuis mercredi 22 novembre, Madame, le deuxième long métrage d'Amanda Sthers, fait rire le public. Devant la caméra, Rossy de Palma, Harvey Keitel et Toni Collette pour ne citer qu'eux. En marge de cette sortie, nous avons rencontré la réalisatrice et écrivaine, ainsi que sa muse espagnole, le temps d'un J'y vais / J'y vais pas autour de différents types de dîners. Et nous leur avons notamment si elles accepteraient un dîner avec le président américain Donald Trump ou avec son homologue français, Emmanuel Macron.

"Moi j'y vais parce que ça reste un mystère, je suis fascinée... Il doit quand même avoir une forme d'intelligence parce qu'on n'arrive pas à ce niveau-là en étant totalement stupide", se questionne l'ex de Patrick Bruel qui accepterait un dîner avec le milliardaire républicain "juste pour voir la coupe de cheveux de près, déjà". "Je vais plus pouvoir rentrer aux États-Unis, je vais arriver, on va me dire : 'Ah votre visa a été suspendu madame'", s'amuse Amanda Sthers.

Concernant au président français, sa préférence va d'abord à son épouse, Brigitte Macron. "Je trouve qu'elle a l'air hyper sympa, je la trouve brillante, comment elle s'exprime, et en plus, elle lutte contre l'illettrisme", confie-t-elle, avant de lancer, avec sa complice à Rossy de Palma, une invitation au couple présidentiel. Le message est passé !