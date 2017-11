Amanda Sthers, Patrick Bruel et leurs enfants: "Ils le voient moins mais mieux"

Invitée à se poser en rédactrice en chef du magazine Gala le temps d'un numéro, Amanda Sthers a notamment accordé une interview où elle évoque sa vie outre-Atlantique. Elle a mis les voiles direction la Californie après les attentats du 13 novembre 2015. "J'ai perdu des gens que j'aimais au Bataclan", glisse l'intéressée qui a "eu besoin de sortir de ce quotidien dont certaines personnes ne pouvaient plus faire partie". L'autre raison, ce sont ses enfants de 12 et 14 ans, Léon et Oscar, fruit de ses amours passées avec son ex Patrick Bruel, et leur éducation.

"Je voulais qu'on leur apprenne à prendre la parole en public, à ne pas avoir honte, je ne voulais pas qu'on les casse", assure la jeune maman de 39 ans. "Ils ont eu du mal à laisser leurs copains au départ, mais ici ils sont très heureux, très intégrés, poursuit-elle. C'est une super expérience. Ils voient le monde autrement. Et puis je passe beaucoup de temps avec eux : je vais les chercher à l'école, je leur fais faire leurs devoirs. Enfin, je trouvais intéressant qu'ils évoluent dans un monde où on ne les considère pas comme les enfants de Patrick Bruel mais comme des individus."

Adaptés à la vie américaine, le sont-ils à la distance qui les sépare de leur père et le voient-ils assez souvent ? "Ils le voient un peu moins, mais mieux, assure Amanda. Patrick a une maison ici, pas loin [elle habite à Pacific Palisades, ndlr] et fait des allers-retours. Il s'occupe beaucoup d'eux, il a toujours été très impliqué dans leur éducation et, en ça, il n'y a eu de rupture. Je ne serais pas partie sans son accord. Ça a été une décision commune." Elle ajoute : "Les disputes, je connais, et je ne voulais pas ça pour mes enfants. Patrick et moi avons envie de faire ce qu'il y a de mieux pour nos fils."

