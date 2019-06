Amandine Henry, capitaine des Bleues : "On a toutes envie d'être maman"

La Coupe du monde de football féminine c'est bientôt ! Du 7 juin au 7 juillet 2019, Amandine Henry sera la capitaine de l'équipe de France pour emmener les Bleues à la victoire.

Déterminée à devenir championne du monde, Amandine Henry a été interviewée par le magazine Gala sur sa vie personnelle et amoureuse. "On a toutes envies d'être maman mais pour cela, il faudrait arrêter le foot pendant un an. Avec cette difficulté qu'il n'est pas évident de revenir à un haut niveau après une telle absence. Pour l'instant, il n'y a pas de modèle. On sera les premières et j'ai envie d'y croire. Je pense que la maternité peut rendre plus forte." En couple avec un "coach d'un club de foot dans la région lyonnaise", Amandine Henry n'en a pas dit beaucoup plus sur l'identité de son mystérieux petit ami. Amoureuse, elle explique : "Il me soutient au quotidien, Nous partageons la même passion pour le foot, ça nous aide."

Sans détour, la jeune femme de 29 ans explique que le milieu du foot est parfois dur avec les femmes. Malgré tout, elle pense que la situation s'est améliorée depuis ses débuts en équipe de France en 2009. "On affirme beaucoup plus notre féminité qu'avant." Elle explique : "J'ai décidé d'être coquette, d'être une femme avant d'être footballeuse." Lorsqu'on lui demande si elle a l'impression de sacrifier sa vie de femme pour sa carrière, elle répond : "Oui, j'ai envie de me marier, mais encore une fois, je ne sais pas quand je pourrai trouver le temps d'organiser mon mariage. Ça viendra !"

Son seul objectif pour l'instant ? "Être championne du monde !"