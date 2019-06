Amandine Henry : Sauveuse des Bleues devant son amoureux Karim

Pour autant, la capitaine des Bleues s'autorise à quelques confidences en cette période de Coupe du monde. "Il me soutient au quotidien, nous partageons la même passion pour le foot, ça nous aide", a-t-elle déclaré au sujet de son compagnon, lors d'un entretien accordé au magazine Gala. "Je suis fière d'allier ma passion et ma vie privée. C'est mon équilibre, c'est important. J'ai aussi un rêve de femme qui est de fonder une famille, de me marier", a-t-elle également confié à TF1. D'heureux projets qui ne sont pas incompatibles avec son statut de sportive de haut niveau.