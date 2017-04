Amber Heard : À peine divorcée et déjà prête à se remarier selon son père

Trois mois après l'officialisation de son divorce avec Johnny Depp, Amber Heard serait d'ores et déjà prête à se remarier avec son nouveau compagnon, le milliardaire Elon Musk.

L'information sort tout droit de la bouche du père de l'actrice, David Heard. Interviewé dans l'édition américaine du magazine Grazia, l'homme de 70 ans a assuré que sa fille était de nouveau très heureuse en amour et qu'elle se voyait bien épouser le PDG de la société Tesla Motors. "Amber et Elon prennent leur histoire très au sérieux. Elle adorerait se marier. L'une des choses qu'ils veulent faire, c'est s'installer ensemble et fonder une famille. Ils font des plans pour ça", a affirmé le père de la star de 30 ans.

Ces déclarations, qui surviennent quelques mois après la révélation d'une idylle supposée entre Amber Heard et Elon Musk (le couple se fréquenterait depuis l'été dernier), ont cependant été démenties par l'entourage de l'homme d'affaires. "Ils ne prévoient pas de se marier. De plus, Amber est actuellement en Australie pour tourner le film Aquaman durant les six prochains mois", a-t-on déclaré selon le Daily Mail.

Elon Musk, dont la fortune est estimée à près de 15 milliards de dollars selon le magazine Forbes, a rencontré Amber Heard après avoir participé avec elle au film Machete Kills, en 2013. Selon la rumeur, le businessman se serait "entiché" de la comédienne et lui aurait fait la cour pendant de longs mois afin d'attirer son attention. Côté vie privée, il a également déjà été marié : une première fois, entre 2000 et 2008, avec Justine Wilson, mère de ses cinq fils (des jumeaux et des triplés), puis une seconde fois avec l'actrice anglaise Talulah Riley. Le couple s'était marié une première fois en 2010 avant de divorcer deux ans plus tard, puis s'était de nouveau uni en 2013 avant de divorcer à nouveau en 2016.