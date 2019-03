Amber Heard a-t-elle frappé Johnny Depp ? Une photo fait surface...

Johnny Depp accuse son ex-femme Amber Heard – leur divorce a été finalisé il y a deux ans – de l'avoir frappé deux fois au visage en 2016 et voilà qu'une photo de son visage présentant un hématome a été divulguée par le site The Blast. Ce cliché fait partie des pièces du dossier de sa plainte pour diffamation (il lui réclame 50 millions de dollars) que la star monte contre l'actrice texane, qu'il avait épousée en 2015. La démarche du héros de Pirates des Caraïbes est d'en finir avec cette image d'homme violent, il a ainsi déposé plainte l'an dernier contre un tabloïd britannique qui l'avait décrit comme un individu qui bat les femmes. De son côté, la fameuse Mera d'Aquaman estime qu'il ne reconnaît pas son "comportement abusif".

Les accusations de Johnny Depp envers Amber Heard reposent sur une nuit en particulier, celle du 21 avril 2016, date du 30e anniversaire de celle qui était à cette époque sa femme. Il était arrivé en retard à sa fête et de retour chez eux, il affirme qu'elle était énervée et a commencé à se plaindre de lui. Alors qu'il lisait dans son lit, Amber Heard serait devenue "agressive et violente" et l'aurait frappé "deux fois au visage". Un des employés du papa de Lily-Rose Depp a pris une photo de son visage le lendemain.

Le garde du corps de Johnny Depp, Starling Jenkins, a confirmé une partie des faits – il y a bien eu l'anniversaire de la comédienne avec des amis et l'acteur est rentré tard – lors de cette violente nuit, mais il n'a pas été témoin la supposée attaque d'Amber Heard. En effet, quand il a fini son service vers 23h, son employeur n'était pas encore rentré. Le lendemain, il avait pour mission d'emmener Amber Heard et ses amies au festival de Coachella. C'est là que l'ex-madame Depp lui a dit qu'elle avait jeté depuis le balcon le téléphone portable de son mari ainsi que son portefeuille et il l'a aidée à retrouver ses affaires. Ce téléphone, c'est celui qu'Amber Heard aurait reçu au visage d'après les accusations qu'elle a faites contre Johnny Depp. La guerre des ex continue de plus belle...