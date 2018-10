Amber Heard : Affolante en décolleté et robe fendue, loin de Johnny Depp

C'est l'histoire d'un film qui aura mis du temps avant de voir le jour. En septembre 2013, Amber Heard débutait le tournage d'un thriller réalisé par Matthew Cullen, London Fields. Particularité du casting, outre les présences de Theo James, Billy Bob Thornton, Cara Delevingne, Jason Isaacs ou bien Jim Sturgess : la participation de Johnny Depp. L'acteur américain avait tourné quelques scènes, avec la promesse que son couple formé avec Amber Heard allait évidemment attirer les fans dans les salles obscures.

Sauf que voilà, entre-temps, les deux stars se sont séparées et ont divorcé, non sans grand fracas. Le 25 octobre 2018, la jolie texane de 32 ans prenait part à l'avant-première du film au London Hotel à Los Angeles. Seule sur le tapis rouge, la bombe a pu faire crépiter les flashs dans un look glamour à tomber. La belle avait opté pour un maquillage très saillant, avec un enlumineur rose et un rouge à lèvres vif. Pour sa robe, Amber a fait confiance au couturier Elie Saab et arborait une tenue en sequins mettant en avant un décolleté profond et ses longues jambes sublimées par son côté fendue. Un look qui sied parfaitement à l'esprit du film dans lequel Heard joue une femme fatale.

Bien évidemment, Johnny Depp n'était pas de la partie. D'autant que son ex-femme n'a pas eu des mots très tendres dans le cadre d'une interview avec l'Associated Press. "C'est incroyablement gratifiant de pouvoir utiliser son expérience, ce que j'ai vécu, enduré, souffert, ce à quoi j'ai survécu, pour les autres. C'est incroyable de pouvoir utiliser son expérience de la vie pour changer celle des autres, et aider à faire avancer la conversation", a-t-elle confié, se disant "vraiment heureuse d'être allée de l'avant" après son divorce et les accusations de violences conjugales envers Johnny Depp. Ce dernier s'était récemment épanché lors d'une interview en affirmant qu'il continuerait à se battre contre son ex pour faire éclater la vérité...