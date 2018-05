Amber Heard : Après Johnny Depp et Elon Musk, elle craque pour l'ex d'Heidi Klum

Les couples se font et se défont à Hollywood plus vite qu'ailleurs ! Le soleil californien brille sur de nouveaux amoureux, Amber Heard et Vito Schnabel. L'ex-compagnon du top model Heidi Klum aurait craqué pour l'actrice, fraîchement rentrée de Cannes.

L'info est signée Page Six ! Amber Heard et Vito Schnabel se lancent dans une nouvelle histoire d'amour. La comédienne de 32 ans, vue au 71e Festival de Cannes, et le célèbre galeriste ont récemment été surpris dans un restaurant du quartier de West Village, à New York. "Ils se sont embrassés pendant le petit déjeuner. Après, Amber est partie avec un sac en papier contenant de délicieuses pâtisseries", confie une source au site people du New York Post.

Amber et Vito ont été vus ensemble pour la première fois juste avant qu'elle ne s'envole pour la Côte d'Azur. La super-héroïne Mera de la saga Justice League et bientôt à l'affiche d'Aquaman (en salles le 19 décembre prochain) a ainsi tourné la page Elon Musk, le milliardaire fondateur de Tesla avec qui elle est sortie pendant deux ans. L'homme d'affaires serait désormais en couple avec la chanteuse Grimes, qu'il a accompagnée au Met Gala.

De son côté, Vito Schnabel passe aussi à autre chose. Son ex-compagne, le top model Heidi Klum, sort avec le musicien Tom Kaulitz, ancien du groupe Tokio Hotel. Ils ont officialisé leur romance au 25e gala de l'amfAR, en marge du Festival de Cannes.