Amber Heard : Belle-mère épanouie et joueuse avec les enfants d'Elon Musk

Désireuse de se remarier et de fonder une famille avec son nouveau chéri selon les propos rapportés il y a quelques semaines par son père, Amber Heard a semble-t-il toujours eu la fibre maternelle. En novembre 2015, et alors que son mariage avec Johnny Depp était encore loin de battre de l'aile (le divorce de l'ex-couple a été prononcé au mois de janvier), la comédienne s'était confiée sur sa relation avec les enfants de la vedette de Pirates des Caraïbes, Lily-Rose (18 ans) et Jack (15 ans). "C'est un honneur, et sûrement le plus grand et surprenant cadeau que la vie m'ait fait. Je goûte de nouvelles saveurs dont je n'avais pas idée, de nouvelles couleurs que je ne connaissais pas ont été ajoutées à ma vie. Je suis si heureuse", avait-elle alors déclaré à l'époque. Aujourd'hui, c'est auprès des enfants d'Elon Musk qu'elle s'épanouit dans son rôle de belle-mère. Pour le meilleur et pour le rire.