Amber Heard : Divorcée de Johnny Depp et "très éprise" d'un milliardaire...

C'est une rumeur qui revient à la charge, des mois après sa première apparition publique post-rupture. En juillet dernier, le très bien informé TMZ évoquait un gros rapprochement entre Amber Heard (alors en pleine bataille juridique dans son divorce contre Johnny Depp) et Elon Musk, brillant entrepreneur et inventeur de 45 ans ayant fondé SpaceX (une société spécialisée dans l'astronautique et le vol spatial), PayPal ou bien encore le constructeur automobile Tesla Motors.

Repérés à de nombreuses occasions lors d'événements privés organisés entre Londres et Miami, l'actrice de 30 ans et le milliardaire américain (dont la fortune est tout de même estimée à 12,4 milliards de dollars selon Forbes) seraient aujourd'hui déterminés à officialiser leur relation si l'on en croit les propos rapportés samedi 14 janvier par le tabloïd The Mirror.

Elle a dit à ses amis qu'elle était très éprise de lui

Alors qu'un juge vient d'acter définitivement la fin de son mariage avec la star de Pirates des Caraïbes, la sublime blonde serait très impatiente à l'idée de rendre cette nouvelle romance publique. "Amber est ravie que le divorce ait été prononcé mais elle est encore plus heureuse de pouvoir se montrer avec Elon. Elle disait à ses amis durant la période de Noël à quel point elle était éprise de lui. Ils prévoient déjà plein de projets ensemble et elle est soulagée de passer à autre chose. C'est un nouveau chapitre très excitant pour tous les deux", a glissé un informateur.

En 2013, Amber Heard et Elon Musk avaient tous deux figuré au casting du film de Robert Rodriguez, Machete Kills, mais ne s'étaient jamais rencontrés sur les plateaux de tournage. C'est en voyant la jeune comédienne crever l'écran dans le long métrage de son ami que l'homme d'affaires se serait "entiché" d'elle et lui aurait fait la cour pendant de longs mois, insistant fermement pour la rencontrer. "Amis" depuis trois ans, les hypothétiques tourtereaux ont pu compter l'un sur l'autre au cours des derniers mois. Elon Musk a lui-même divorcé pour la seconde fois de sa deuxième épouse, l'actrice anglaise Talulah Riley (31 ans), en novembre 2016. Il est par ailleurs père de cinq garçons nés de son premier mariage avec l'auteure canadienne Justine Musk.