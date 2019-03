Amber Heard en couple avec le réalisateur du carton du box-office 2017

Amber Heard est toujours empêtrée dans une guerre sans fin avec son ex-mari Johnny Depp, mais ce n'est pas une raison pour faire une croix sur sa vie sentimentale. L'actrice texane aurait ainsi noué une nouvelle relation avec un réalisateur, Andy Muschietti ! Si son nom n'est pas très connu, son film a rapporté plus de 700 millions de dollars dans le monde : il s'agit de Ça, adaptation du célèbre roman de Stephen King.

Le site du Daily Mail a dévoilé des photos d'un baiser passionné entre Amber Heard et Andy Muschietti. La comédienne de 32 ans et le cinéaste de 45 ans n'ont pas pu retenir leur fougue en cette journée du 13 mars 2019 à Los Angeles. Cependant, aucun des deux n'a confirmé quoi que ce soit pour le moment.

Ces photos annoncent cependant que les choses sont manifestement terminées entre l'héroïne d'Aquaman et le marchand d'art Vito Schnabel, qui avaient commencé à se fréquenter en mai dernier, après que la belle avait rompu avec l'homme d'affaires Elon Musk. La dernière fois qu'ils ont été vus ensemble, c'était au mois de janvier, à Saint Moritz en Suisse – où Vito, ex notoire de Demi Moore et Heidi Klum – possède une galerie.

Any Muschietti est actuellement en post-production de la suite de Ça, Chapitre 2. Il a réuni un beau casting pour le deuxième opus, avec entre autres Jessica Chastain, James McAvoy, Xavier Dolan et bien sûr Bill Skarsgård. Dans ce nouveau volet, qui se déroule vingt-sept ans plus tard, les membres du Club des ratés ont grandi et suivi chacun leur chemin. Jusqu'à ce qu'un nouveau coup de fil terrible les rassemble tous...