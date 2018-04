Amber Heard fait de l'ombre à Anne Hathaway et aux filles d'Ocean's 8

Le 23 avril s'ouvrait le CinemaCon 2018, une convention professionnelle organisée par la NATO (National Association of Theatre Owners) durant laquelle les gros studios hollywoodiens viennent présenter et défendre leurs prochaines sorties. À ce petit jeu, la Warner Bros a voulu marquer les esprits le 24 avril, en faisant défiler ses stars sur le tapis rouge du Caesars Palace.

Parmi elles, Amber Heard, dont l'apparition est loin d'être passée inaperçue. L'actrice américaine était au côté de Jason Momoa, l'interprète d'Aquaman. Lors de la convention, les deux stars ont présenté un premier extrait du film qui sortira le 19 décembre prochain. La jeune comédienne aurait pu croiser son ex Johnny Depp, mais ce dernier n'était pas présent pour défendre Les Animaux Fantastiques : Les contes de Grindelwald. A la place, Ezra Miller, Alison Sudol, Callum Turner, Katherine Waterston, Eddie Redmayne et Dan Fogler ont créé l'événement.

Puis le quota de stars a littéralement explosé lorsque le cast d'Ocean's 8 est arrivé. Si Rihanna et Helena Bonham Carter étaient absentes, les photographes ont pu faire crépiter leurs flashs en faisant poser ensemble Sarah Paulson, Mindy Kaling, Awkwafina et surtout le trio formé par les élégantes Sandra Bullock, Cate Blanchett et Anne Hathaway – qui était absolument ravissante, n'en déplaise à ses fans qui s'étonnaient de sa récente prise de poids pour un rôle.

On a également pu croiser Melissa McCarthy, le fraîchement célibataire Channing Tatum et Zendaya (pour Yéti et compagnie), Bradley Cooper (qui sortira le 3 octobre son premier film, A Star is born, avec Lady Gaga), Benedict Cumberbatch, Andy Serkis et le casting de Mowgli, Jeremy Renner, Isla Fisher, Jon Hamm ou encore Jon M. Chu et les acteurs de Crazy Rich Asians, dans lequel on retrouvera Michelle Yeoh.