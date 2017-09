Amber Heard : Fesses moulées et topless dans sa piscine, elle s'éclate à Bali

Sur une vidéo publiée un peu plus tôt, Amber Heard remue joyeusement son fessier au rythme d'une musique traditionnelle. Arrivée le 9 septembre à Bali, la star américaine devrait rester sur place jusqu'au 18 septembre, comme l'a indiqué Raquel Pennington sur son site internet, plateforme où la créatrice et professeur de yoga vend également ses bijoux. En attendant de retrouver les plateaux de tournage, Amber Heard profite donc pleinement de ce séjour. Et ne manquera sûrement pas de régaler ses admirateurs en publiant de nouvelles photos sexy.