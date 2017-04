Amber Heard in love d'Elon Musk : Comment le milliardaire a ravi son coeur

Elle ne s'en cache plus : après plusieurs mois de romance discrète avec le milliardaire Elon Musk, Amber Heard a finalement choisi d'officialiser leur relation, bien déterminée à vivre enfin son amour au grand jour.

Le 23 avril, l'actrice de 31 ans s'était emparée de son compte Instagram pour publier un premier cliché du couple installé à la table d'un restaurant. Amoureuse fière, Amber Heard avait marqué la joue de son compagnon d'une trace de rouge à lèvres. Le message est clair : avec Elon, c'est du sérieux.

Actuellement en Australie pour assurer le tournage d'Aquaman, celle qui a officiellement divorcé de Johnny Depp il y a tout juste trois mois peut donc compter sur le soutien indéfectible de son nouveau chéri, qui ne la quitte plus d'une semelle. Photographié main dans la main de sa belle dans les rues de Gold Coast, l'homme d'affaires de 45 ans savoure enfin son bonheur.

Elle n'a pas voulu de lui pendant un long moment

Car avant de parvenir à ravir le coeur d'Amber Heard, le PDG de Tesla Motors avait fait des pieds et des mains pour tenter d'attirer son attention. La comédienne hollywoodienne et le businessman, qui s'étaient rencontrés après leur participation au film Machete Kills en 2013, ont mis longtemps avant de se rapprocher. La faute au timing. Amber Heard était évidemment déjà impliquée dans une relation avec la vedette de Pirates des Caraïbes, mais Elon Musk vivait aussi une relation mouvementée avec l'actrice Talulah Riley (mariés une première fois en 2010, ils avaient divorcé en 2012 avant de se remarier en 2013 et de redivorcer en 2016).

Alors, lorsque Amber Heard est redevenue célibataire en mai dernier, l'entrepreneur n'a pas hésité un instant. Selon Us Weekly, "Elon a fait la cour à Amber", mais celle-ci "n'a pas voulu de lui pendant un long moment". Sa persévérance a fini par lui donner raison. "Elle a finalement cédé. Il lui a même offert un Tesla !", a conclu un ami d'Elon Musk. Impossible de résister...