Amber Heard : Johnny Depp "est incapable d'admettre son comportement abusif"

C'est au tour d'Amber Heard de répondre à son ex-mari, Johnny Depp. Ce dernier porte plainte pour diffamation à son encontre et lui réclame 50 millions de dollars de dédommagement. Il affirme en effet qu'elle a menti en l'accusant de violences conjugales, ce qui a eu, selon ses avocats, des répercussions sur sa carrière. L'actrice texane de 32 ans ne compte pas se laisser faire et ses avocats ont pris la parole.

"Ces accusations sans fondement sont encore une fois la dernière tentative en date de Johnny Depp pour faire taire Amber Heard. Elle ne se taira pas. Les actions de M. Depp prouvent qu'il est incapable d'accepter la vérité et de regarder en face son comportement abusif. Alors qu'il est plus déterminé que jamais à s'autodétruire, nous réussirons à mettre un terme à cette plainte infondée et à faire stopper ce harcèlement continu envers notre cliente par M. Depp et ses avocats", a écrit Eric M. George dans un communiqué.

L'héroïne d'Aquaman a rompu avec le héros d'Edward aux mains d'argent au mois de mai 2016, clamant qu'il avait été violent physiquement et verbalement envers elle. Leur divorce a été finalisé en janvier 2017 et l'actrice texane avait donné les 7 millions qu'elle avait reçus de son ex suite à leur accord à une association caritative pour les enfants.

Au cinéma, on la retrouvera prochainement dans la dystopie Gully de Nabil Elderkin. L'histoire de trois adolescents dans un Los Angeles sombre et désespéré, qui tentent de mener une vie libre pour oublier leur enfance traumatisante.