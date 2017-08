Amber Heard : L'ex de Johnny Depp, larguée par son milliardaire, s'exprime enfin

Entre Amber Heard et Elon Musk, c'est bel et bien fini. Après un an d'amour, le couple s'est finalement séparé. D'après les informations du Daily Mail, le PDG de Tesla Motors et Paypal aurait quitté l'actrice de 31 ans après avoir "entendu certaines choses à propos de son comportement qui ne lui plaisaient pas du tout". Le quotidien a par ailleurs indiqué que l'ex-épouse de Johnny Depp pouvait être "très manipulatrice et égoïste". Elon Musk avait dans la foulée réagi à ces révélations. Désormais, c'est Amber Heard qui brise le silence via son compte Instagram.

"Être sous le feu des projecteurs signifie avoir à s'expliquer auprès de tellement de personnes", a-t-elle alors écrit en référence à son divorce avec la star de Pirates des Caraïbes. Et de poursuivre : "Pour cette histoire, j'aimerais rester plus discrète. Bien que nous ayons rompu, Elon et moi prenons soin l'un de l'autre et restons proches. Merci pour votre soutien et votre respect pour ma vie privée durant ces moments difficiles et très humains."