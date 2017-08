Amber Heard : L'ex de Johnny Depp brutalement larguée par son milliardaire

Retour à la case célibat pour Amber Heard. Selon les informations exclusives du Daily Mail, le milliardaire Elon Musk a effectivement mis un terme à leur relation. L'entrepreneur de 46 ans et la star de 31 ans se fréquentaient depuis un peu plus d'un an. Leur relation avait été révélée à la presse quelques mois après l'annonce du divorce de la comédienne hollywoodienne avec l'acteur Johnny Depp, qu'elle avait accusé de violences conjugales avant de se rétracter en échange d'un chèque de 7 millions de dollars.

Ces derniers mois, tout semblait pourtant se dérouler à merveille pour le couple, dont il se murmurait qu'un mariage imminent était à prévoir. Fin mai, les tourtereaux s'étaient affichés complices avec les enfants du PDG de Tesla Motors et Paypal lors d'une virée familiale en Australie, où Amber Hears a été très occupée avec le tournage du film Aquaman.

Une femme "égoïste"

Alors, que s'est-il passé ? Si l'on en croit le Daily Mail, les masques seraient tombés et Elon Musk se serait heurté à une toute autre facette de la piquante blonde. "Tout est fini entre Amber et Elon et elle est dévastée. C'était sa décision à lui. Il a rompu il y a une semaine. Il a entendu certaines choses à propos de son comportement qui ne lui plaisaient pas du tout. Amber peut être très manipulatrice et égoïste. Elon est de retour à Los Angeles tandis qu'elle panse ses plaies en Australie", a-t-on révélé ce dimanche 6 août.

Cette rupture est d'autant plus surprenante que l'homme d'affaires avait fait des pieds et des mains pour ravir le coeur de l'actrice, qu'il avait rencontrée en 2013 sur le tournage du film Machete Kills (il y avait fait une courte apparition dans son propre rôle). Mais le caractère compliqué d'Amber Heard, qui a d'ailleurs souvent été décrite comme "manipulatrice" par le passé (dont une fois par Benicio Del Toro), a visiblement tout gâché.

Avant de rencontrer Amber Heard, le businessman (dont la fortune est estimée à 16,6 milliards de dollars selon le magazine Forbes) avait été marié deux fois à l'actrice britannique Talulah Riley. Le couple s'était uni en 2010, avait divorcé en 2012, puis s'était remarié en 2013 avant de se séparer à nouveau en 2016.