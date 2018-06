Amber Heard : Scintillante, elle se mesure à Kendall Jenner et Irina Shayk

Comme pour les Grammy Awards ou les Oscars, les stars sortent le grand jeu pour les CFDA Awards ! La scintillante Amber Heard a assisté à la prestigieuse cérémonie de récompenses consacrée aux créateurs et autres personnalités du monde de la mode. Elle s'y est mesurée aux top models Kendall Jenner et Irina Shayk...

Les CFDA Awards 2018 ont eu lieu ce lundi 4 juin au Brooklyn Museum, à New York. De nombreuses stars ont fait le déplacement sur invitation du Council of Fashion Designers of America, organisateur de l'événement. Amber Heard est arrivée au bras d'un des membres du conseil, le créateur Michael Kors.

Ravissante en costume à sequins noir et chemise à volants en mousseline de soie Michael Kors Collection (une tenue issue de la collection automne-hiver 2018-2019), l'actrice de 32 ans et super-héroïne de la Justice League (le nouveau film de la saga, Aquaman, sortira en salles le 19 décembre) a fait sensation dès son arrivée au Brooklyn Museum.

Les photographes présents se sont également enthousiasmés pour Kendall Jenner, craquante dans sa robe Haute Couture Alexandre Vauthier. La petite soeur de Kourtney et Kim Kardashian, également conviées aux CFDA Awards 2018, a réalisé un imparable numéro de charme uniquement pour les réseaux sociaux.