Amber Heard se moque-t-elle ouvertement de Johnny Depp sur Instagram ?

Quand un tatouage devient le symbole d'une romance passionnée et désastreuse. Quelques jours après qu'Amber Heard et Johnny Depp ont manqué de se croiser, l'actrice a publié une photo intrigante sur Instagram. Un cliché qui semble directement adressé à son ex.

La nouvelle photo Instagram d'Amber Heard serait-elle un message destiné à son ex-mari ? Ce 26 juillet 2018, l'actrice a en effet publié un nouveau cliché pour le moins mystérieux sur lequel elle pose les poings serrés et ornés de bagues. Elle a simplement complété sa publication du hashtag #NoInkNeeded [Pas besoin d'encre, NDLR]. Une mention que de nombreux internautes perçoivent comme une adresse à Johnny Depp, quelques jours après que les deux ex se soient presque croisés au Comic-Con de San Diego.

#NoInkNeeded A post shared by Amber Heard (@amberheard) on Jul 25, 2018 at 5:56pm PDT

Il semble en effet que l'actrice d'Aquaman fasse référence au tatouage que son ancien amant s'était fait faire au début de leur idylle. La star de Pirates des Caraïbes avait fait inscrire le mot "SLIM" sur ses phalanges, en hommage au surnom qu'il donnait à sa belle. Suite à leur divorce houleux en 2016, l'acteur de 55 ans avait fait changer son tatouage en "SCUM" [Ordure, NDLR]. Mais, comme si les rancoeurs étaient toujours à vif, le musicien du groupe The Hollywood Vampires a récemment fait faire une nouvelle modification, optant cette fois-ci pour "SCAM" [Arnaque, NDLR]. Un message d'autant plus violent que le nouveau A a été écrit à la manière du sigle des Anarchistes.

Les fans de Johnny Depp avaient alors évoqué une référence aux accusations d'Amber Heard sur les violences émotionnelles et physiques dont elle aurait été victime durant leur union et que l'acteur continue de nier. Lors de leur divorce, il lui a versé la somme de sept millions de dollars.

