Amber Heard : Son look hallucinant pour un Aquaman rock'n'roll

Lundi 26 novembre 2018 avait lieu à Londres l'avant-première du prochain opus tiré des comics DC, Aquaman. C'est la première fois que ce super-héros, déjà présent dans le film Justice League, s'offre un long métrage à lui seul. Cela valait bien une grande première en bonne et due forme. Comme c'est de coutume, le rendez-vous a été donné à Leicester Square où un tapis couleur océan avait été déroulé.

Sans surprise, les regards étaient tous tournés vers Amber Heard. La star américaine n'a pas déçu, loin de là. La jolie Texane a même livré un show spectaculaire. Si on pensait qu'Ezra Miller avait signé le look le plus fou de l'année lors de la première mondiale des Animaux fantastiques 2 à Paris début novembre, c'était sans compter sur l'ex de Johnny Depp. Amber est arrivée sur le tapis dans une robe verte dénichée chez Valentino dans la collection Haute Couture automne-hiver 2018-2019. L'interprète de Mera avait caché ses cheveux blonds sous un couvre-chef pour le moins original et détonnant.

Face à la belle Américaine, Jason Momoa a lui aussi fait crépiter les flashs. Pas de costume pour le visage d'Aquaman, mais un perfecto et un look rock'n'roll qui sied à merveille au natif d'Honolulu. Si Nicole Kidman et Willem Dafoe n'étaient hélas pas présents, on a pu compter sur Dolph Lundgren (et sa fille Greta), ainsi que sur Patrick Wilson et le réalisateur James Wan.

Aquaman, qui sortira sur nos écrans le 19 décembre 2018, raconte les origines d'un héros malgré lui, dont le destin est d'unir deux mondes opposés, la terre et la mer. Cette histoire épique est celle d'un homme ordinaire destiné à devenir le roi des Sept Mers.