Amber Heard : Un nouvel homme dans sa vie ? Des photos troublantes...

Amber Heard serait-elle à nouveau sur le point de quitter le marché des célibataires ? Le Daily Mail croit savoir que la comédienne de 32 ans est très proche d'un homme, créateur et businessman de son état. Pour appuyer ses dires, le site britannique a lancé les hostilités le 9 octobre 2018 en publiant des photos volées montrant Amber, en robe noire, en train de danser collé-serré avec un homme barbu.

Très vite, ce mystérieux individu a été associé à Kristopher Brock, un businessman et créateur qui travaille dans la mode pour Brock Collection, société qu'il a créée avec son épouse, Laura Vassar. Modeleur et tailleur, il a notamment travaillé pour Calvin Klein, avant de lancer son propre projet avec sa femme – avec qui il a eu un garçon, Charlie, qui aura 4 ans en décembre. Un projet professionnel qui leur vaudra un prestigieux CFDA/Vogue Fashion Fund Award (une soirée à laquelle Amber était présente d'ailleurs), quatre ans après le lancement de leur griffe. De quoi les faire entrer sur la planète Hollywood. Aujourd'hui, ils habillent Alison Brie, Emily Ratajkowski, Elle Fanning, Billie Lourd et même Kylie Jenner pour le compte du Vogue australien en septembre 2018.

Le 15 octobre, six jours après ce premier article, le Daily Mail rempile. Cette fois-ci, les photos sont plus nettes et Kristopher Brock est clairement identifié aux côtés de l'envoûtante Texane, alors que le duo était photographié à l'entrée du Matsuhisa, un restaurant de Beverly Hills, dimanche 14 octobre. De son côté, le Mail n'hésite pas à qualifier le bel homme de "compagnon", alors qu'il est possible que le designer soit un simple ami d'Amber Heard dont les récentes idylles ratées avec Elon Musk et Vito Schnabel ont fait les gros titres. Mais surtout, cette rumeur naissante survient alors que la comédienne au casting d'Aquaman a vu son ex-mari Johnny Depp sortir de son gonds publiquement et promettre de l'attaquer en justice en l'accusant elle aussi de violences conjugales.