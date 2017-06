Amber Rose : Lynchée sur les réseaux sociaux à cause d'une photo ultrasexy

Celle-ci s'est portée sur la plastique d'Amber Rose. Le corps couvert d'huile, la jeune femme expose au photographe son intimité. Le cliché a été supprimé par Instagram, jugeant que l'utilisatrice a enfreint la règle de l'application, concernant le partage d'images de charme.

"Nous sommes conscients qu'il arrive parfois que des personnes veuillent partager des images de nudité à caractère artistique ou créatif, mais pour un bon nombre de raisons nous n'autorisons pas la nudité sur Instagram. Cela inclut les photos, les vidéos et les autres contenus numériques présentant des rapports sexuels, des organes génitaux ou des plans rapprochés de fesses entièrement exposées. Cela inclut également certaines photos de mamelons, mais les photos de cicatrices post-mastectomie et de femmes qui allaitent activement un enfant sont autorisées. La nudité dans les photos de peintures et de sculptures est également acceptable", indique Instagram dans ses "Règles de la communauté".

Amber a réagi en publiant une autre vidéo d'elle, tolérée cette fois. En voici la légende : "Quand Instagram supprime ta p***** de photo féministe mais que tu t'en fous parce que tout le monde l'a déjà sauvegardée."