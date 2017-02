Amber Rose n'en a pas fini avec le strip-tease...

Qui mieux qu'Amber Rose pouvait reprendre le mythique club de strip-tease Ace of Diamonds ? Personne, ou presque ! Lors de son passage sur scène à la cérémonie des All Def Movie Awards, au cours de laquelle elle a reçu un prix, la meilleure amie de Blac Chyna a annoncé qu'elle reprenait les rênes de l'établissement adoré des célébrités, où elle a célébré son divorce d'avec le rappeur Wiz Khalifa l'été dernier.

"Vous connaissez tous Ace of Diamonds, n'est-ce pas ? Eh bien... Je l'ai racheté !", a-t-elle déclaré dans une vidéo publiée sur le site The Shade Room et celui du magazine People. Après avoir accepté sa récompense, la bombe de 33 ans a regagné sa place parmi les invités avec son acolyte de toujours Blac Chyna, qui vient de se séparer de son ex-fiancé Rob Kardashian.

Amber Rose sera on ne peut mieux placée pour gérer l'établissement qu'elle a elle-même connu ses heures de gloire en tant que strip-teaseuse, avant d'être repérée par le rappeur Kanye West qui lui a permis de lancer sa carrière. Depuis, la plantureuse bimbo a participé à de nombreux talk shows et émissions télé, notamment la 23e saison de Dancing with the Stars, et est à la tête d'un véritable empire de produits dérivés.

Devenue une véritable businesswoman, la maman du petit Sebastian (3 ans, dont le papa est son ex-mari) n'en oublie pas pour autant ses origines et milite ardemment pour la cause des femmes et des strip-teaseuse. Il y a deux ans, elle a lancé la première Slut Walk à Los Angeles pour éveiller les consciences et rappeler au monde entier que les vêtements que les femmes portent, sexy ou non, ne sont jamais des invitations au viol.