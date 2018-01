Amber Rose : Opérée de la poitrine, elle dévoile le résultat

Comme annoncé, Amber Rose a eu recours à la chirurgie esthétique ! La bombe de 34 ans est comblée par le résultat de sa réduction mammaire. Passée d'un bonnet I à un E, elle présente sa nouvelle poitrine à ses followers...

Les stars de télé-réalité Maeva Martinez et Milla Jasmine, la rappeuse Iggy Azalea, la fiancée du prince Harry, Meghan Markle... la chirurgie esthétique est très populaire chez les célébrités. Amber Rose intègre le club après s'être fait opérer de la poitrine. L'ex-épouse du rappeur Wiz Khalifa et actuelle compagne de 21 Savage est passée entre les mains du chirurgien Garth Fisher.

Satisfaite, sa patiente s'est confiée à ses plus de 16 millions d'abonnés Instagram. "Ok, les voilà ! Regardez à quel point ils sont plus petits", déclare Amber Rose dans sa story vidéo.