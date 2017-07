Amber Rose : Son chéri, de 11 ans son cadet, est le sosie de son ex Wiz Khalifa

C'est du sérieux entre Amber Rose est son nouveau mec 21 Savage ! La bombe de 33 ans, qui avait pourtant promis de ne plus fréquenter de rappeur après l'échec de ses relations avec Kanye West, Wiz Khalifa ou encore French Montana, a encore jeté son dévolu sur un passionné de rap. Depuis quelques semaines, la meilleure amie de Blac Chyna est inséparable de Shayaa Bin Abraham-Joseph, de son vrai nom, à qui l'on doit la chanson No Heart.

En témoignent plusieurs photos publiées sur le Daily Mail, le couple n'a pas perdu de temps pour passer la vitesse supérieure puisque l'ancienne strip-teaseuse a déjà présenté son fils Sebastian (4 ans, dont le papa est son ex-mari Wiz Khalifa) à son nouvel amoureux. Le trio s'est rendu au supermarché pour faire quelques courses à Los Angeles, ce dimanche 2 juillet, comme la joyeuse petite famille recomposée qu'il forme.

Si l'on en croit les journalistes du toujours bien informé TMZ, le rappeur de 24 ans et le petit garçon ont déjà créé "des liens très forts". Et ce n'est que le début ! "Depuis qu'ils ont commencé à se voir, ils ne se quittent pas. Ils ont passé deux semaines ensemble, jour et nuit. Elle lui a déjà présenté sa mère ainsi que le reste de sa famille, et il a fait de même en lui présentant sa mère et ses cousins", rapporte un informateur du site.

Pour la sulfureuse Amber Rose, qui s'est séparée il y a quelques mois du danseur Val Chmerkovskiy après cinq mois d'idylle, l'amour n'a pas d'âge et qu'importent leurs onze ans d'écart ! "Ça n'a aucune importance pour elle, c'est encore un exemple de deux poids, deux mesures. Il y avait exactement la même différence d'âge entre elle et Kanye quand ils étaient ensemble, et personne n'a rien eu à redire", continue la même source.

Il en faudra bien plus pour décourager la jeune femme, très engagée envers la cause féministe et contre le racisme. Et comme le rappeur ressemble trait pour trait à son ex-mari en plus jeune, cela lui évitera peut-être de retomber, pour la énième fois, dans ses bras !

