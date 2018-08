Amber Rose : Ultrasexy en vinyle aux MTV Video Music Awards

Amber Rose est une des célébrités les plus sexy de la planète ! Elle a consolidé son statut lundi soir (20 août 2018) lors des MTV Video Music Awards. Tout de vinyle vêtue, la bombe a surpris les artistes nommés présents et régalé ses millions d'admirateurs...

C'est au Radio City Music Hall, situé Avenue des Amériques à Manhattan, qu'a eu lieu la nouvelle cérémonie des MTV VMAs ! Onze récompenses y ont été remises, dont deux à la chanteuse Camila Cabello et deux à Jennifer Lopez. Amber Rose n'était ni nommée ni remettante, mais s'est distinguée en se présentant sur le tapis rouge, tout de vinyle vêtue.

Sa folle tenue entièrement rouge composée d'un body au bustier en forme de cône et de bottes, et accessoirisée d'un masque à oreilles de chat et d'un fouet, a surpris les photographes et les spectateurs présents.

Amber Rose a ainsi rappelé qu'une nouvelle Slut Walk, sa manifestation contre le harcèlement et les violences sexuelles faites aux femmes, aurait lieu le 6 octobre à Los Angeles.