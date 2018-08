Amel Bent affiche une jolie silhouette, comme sa maman

L'air de ressemblance est indéniable. Amel Bent a le même joli sourire que sa maman. La chanteuse de 33 ans s'est affichée à ses côtés le 25 août dernier. Complice, le duo pose avec le sourire, Amel Bent affichant une très jolie silhouette, tout comme sa maman.

Tandis que la nouvelle coach de The Voice Kids (TF1) apparaît tout de noir vêtue, dans un pantalon taille haute associé à un petit top qui ne couvre pas son ventre, sa maman, âgée de 57 ans, se montre très féminine, décolletée et sans soutien-gorge. "M A M A N L A P L U S B E L L E", commente Amel Bent en légende, une déclaration d'amour que les fans de la chanteuse valide. "De plus en plus belle !! Et ta maman idem", "Elle est magnifique, ta maman", "Coucou Amel elle est trop belle ta maman", "Jolie maman", les compliments se multiplient dans les commentaires laissés.