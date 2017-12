Amel Bent amincie et épanouie : Son retour en force après bébé !

Déjà maman d'une petite Sofia née en février 2016, Amel Bent a donné naissance à son deuxième enfant, une fillette prénommée Hana, en octobre dernier. Et, très peu de temps après son accouchement, la chanteuse a fait son grand retour sur le devant de la scène.

L'interprète de Ma philosophie a rejoint Jenifer, Patrick Fiori et Soprano comme coach de la cinquième saison de The Voice Kids (TF1). Si la diffusion du programme n'est pas pour tout de suite, les auditions à l'aveugle ont d'ores et déjà été tournées... Mais la jeune maman de 32 ans ne s'arrête pas là.

Amel Bent a participé à l'album de reprises consacré à Johnny Hallyday intitulé On a tous quelque chose de Johnny, sorti le 17 novembre dernier soit quelques semaines à peine avant la mort du rockeur. Sur Instagram, elle s'est alors dévoilée en studio, en pleine séance d'enregistrement.

Maman amincie et entourée des siens

Sur les quelques clichés postés par Amel Bent sur les réseaux sociaux, les internautes sont nombreux à remarquer l'incroyable perte de poids de la chanteuse. Quelques semaines à peine après son accouchement, l'interprète de Ne retiens pas tes larmes affiche une taille de guêpe.

Et c'est entourée de ses proches qu'Amel Bent termine son année. Son mari Patrick Antonelli se fait discret, mais la jeune femme publie de temps à autre de tendres clichés de sa petite Sofia. Plus encore, la star a récemment annoncé avec fierté que sa propre maman, âgée de 56 ans, était désormais une femme diplômée.