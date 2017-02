Amel Bent amincie : Une taille en moins et plusieurs kilos perdus !

Elle en a surpris plus d'un en affichant une nouvelle silhouette inattendue quelques mois seulement après la naissance de son premier enfant, Sofia. Délestée de ses kilos superflus, Amel Bent rayonne et c'est avec beaucoup de plaisir qu'elle a retrouvé les Enfoirés le mois dernier pour toute une série de concerts donnés au Zénith de Toulouse. Absente l'année précédente pour cause de congé maternité, la chanteuse de 31 ans a constaté, avec une satisfaction non dissimulée, qu'elle était bien plus à l'aise sur scène. Et son nouveau corps n'y est pas pour rien. "Cette année, je me sentais bien. J'ai perdu 5 kilos par rapport à mon poids avant grossesse et je rentrais dans tous les vêtements. La révolution ! Les costumières étaient ravies", se félicite-t-elle auprès de Télé Poche, à qui elle accorde une interview croisée avec un autre Enfoiré, Patrick Bruel. Il n'en a pourtant pas toujours été ainsi. " D'ordinaire, je fais une taille de plus et je suis toujours en train de râler parce que les costumes me serrent. Là, tout tombait trop bien", s'enthousiasme la jeune maman.

Fusionnelle avec sa petite Sofia – qui a tout récemment fêté son premier anniversaire – et restée loin de la scène durant plusieurs mois, Amel Bent a vu en ces représentations avec les Enfoirés un véritable test. "Pour moi, ces concerts ont été déterminants. Je me suis dit que si je n'arrivais pas à me sentir bien sur scène, je retournerais auprès de ma fille pour faire autre chose. Ou alors, je me rendais compte que ma vie, ma passion, c'est vraiment la musique et que ça me donnerait envie de faire ce métier jusqu'à la fin de mes jours. C'est la deuxième solution qui s'est imposée à moi", confie la belle Amel.

Membre fidèle de la troupe des Enfoirés, la chanteuse regrette son absence de l'année passée qui s'est imposée comme une évidence : "Accoucher sur scène, ça n'aurait pas été sérieux, donc je suis juste passée en coulisses faire un bisou à tout le monde et notamment à Jean-Jacques Goldman. Cette année, j'étais très heureuse de retrouver cette grande famille."

Pour la toute première fois depuis des années, une figure de référence était absente, Jean-Jacques Goldman, qui a tiré sa révérence après vingt-sept ans de bons et loyaux services. "Évidemment que Jean-Jacques nous a manqué ! C'est un membre important de cette famille", avoue Amel Bent. Le chanteur français n'a pas seulement manqué aux Enfoirés mais aussi aux spectateurs qui n'ont cessé de crier son nom au Zénith de Toulouse, délaissant les artistes féminines. "Vous avez vu comment le public est cruel avec les femmes. Il hurle Jean-Jacques, Patrick, Amir ou encore Kendji Girac, mais nous, rien...", s'amuse-t-elle. Amel aura le droit à des acclamations rien que pour elle lorsqu'elle repartira en tournée après la sortie de son nouvel album sur lequel elle planche entre deux séances de boxe.

L'intégralité de l'interview d'Amel Bent est à retrouver dans Télé Poche, programmes du 25 février au 3 mars. Le spectacle des Enfoirés sera diffusé le 3 mars prochain sur TF1.