Amel Bent : "Après la grossesse, ça a été terrible..."

Amel Bent est enfin de retour ! La chanteuse de 32 ans, devenue maman de deux petites filles, va sortir un nouveau disque à la rentrée, porté par un premier single, et sera prochainement coach dans The Voice Kids. Si elle est heureuse de ce retour dans le show-business, elle ne cache pas que la maternité a changé ses priorités et qu'elle a eu le plus grand mal à revenir...

J'ai fait ma grossesse tranquillement

Longuement interrogée par nos confrères de Purecharts, Amel Bent s'est montrée très franche sur son retour laborieux dans la musique. Après avoir terminé son contrat chez Sony, la chanteuse voulait faire une pause pour fonder une famille mais, pendant cette période, elle a été approchée... "J'ai rencontré quatre labels différents et j'ai eu un gros coup de coeur pour Mercury. Je n'ai pas resigné tout de suite, c'était que de la discussion. On a commencé à parler des chansons, de ce que je voulais faire et après je leur ai annoncé que j'attendais mon premier enfant. J'ai fait ma grossesse tranquillement et j'ai accouché de mon bébé. Avant de tomber enceinte, c'était très difficile, je n'avais pas du tout envie d'arrêter. Finalement, quand je suis tombée enceinte, j'ai pris goût à vivre ce moment et j'ai complètement abandonné l'idée de sortir un disque dans les mois suivants ou l'année d'après. Je voulais profiter, et j'ai tellement eu envie de profiter que j'ai enchaîné avec la deuxième", a-t-elle raconté.

Je n'avais pas les mêmes sensations qu'avant

Amel Bent, qui a donné naissance à une petite Sofia en 2016 puis à une craquante Hana en octobre 2017, ajoute, "pour être très honnête", que pendant sa première grossesse elle a fait "un rejet complet de la chanson, de la voix". L'interprète de Ma Philosophie dit avoir alors perdu l'envie de chanter que "ça a été super dur" au point où elle n'a pas "redonné pendant un an et demi". Finalement, François Welgryn, Davide Esposito, Martin Rappeneau et David Gategno sont venus à sa rencontre lui faire des propositions de chansons. "Elles m'ont vraiment bouleversée donc je suis retournée en studio au bout d'un an et demi", dit-elle. Et d'ajouter : "Ça a été très bizarre ce retour en studio pendant deux jours. Déjà, je n'ai absolument pas reconnu ma voix. Après la grossesse, ça a été terrible. Je ne savais pas dire si c'était mieux ou moins bien, mais elle était très différente. Je n'avais pas les mêmes sensations qu'avant, ça m'a fait flipper. Du coup, ça m'a complètement renfermée (...) J'ai encore arrêté de chanter pendant un an."

Heureusement, Amel Bent a fini par retrouver l'envie d'avoir envie et a été aidée par sa participation au disque de reprise des chansons du regretté Johnny Hallyday, dont elle était fan. Aujourd'hui, elle propose le single Si on te demande, qui devrait très vite trouver son public.

Thomas Montet