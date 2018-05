Amel Bent au parc avec ses deux filles : Une maman presque comme les autres

Après une longue absence, Amel Bent signe son grand retour dans les bacs. Si la chanteuse de 32 ans a participé à l'album de reprises de Johnny Hallyday, On a tous quelque chose de Johnny sorti en décembre 2017, elle n'avait rien sorti en son nom depuis longtemps. Un retrait du paysage musical consécutif à deux grossesses rapprochées et la naissance de ses deux filles en février 2015 et octobre 2017.

Prête à faire son grand retour, la coach de The Voice Kids vient ainsi de publier un single baptisé Si on te demande et d'annoncer une nouvelle tournée. Malgré un agenda très charge lié à la promotion de ce titre, la jeune maman passe le plus de temps possible avec ses deux filles, Sofia (2 ans) et Hana (bientôt 7 mois).

Comblée grâce à ses enfants nés de son mariage avec Patrick Antonelli, Amel Bent partage régulièrement son quotidien avec ses fans. Vendredi 18 mai 2018, la chanteuse s'est dévoilée dans un cadre on ne peut plus classique : l'incontournable sortie au parc. Habitant à Paris, c'est sans aucun doute dans un square non loin de chez elle que la jeune maman est allée prendre un bain de soleil avec ses filles à l'heure du goûter.

Tandis que Sofia s'est dépensée en faisant du toboggan, sa petite soeur a profité des bras de sa maman pour boire son biberon. Même pour sortir au parc, Amel Bent reste très féminine. La star portait des sandales imprimé léopard à hauts talons.