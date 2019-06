Amel Bent avait envie de "cracher" sur le miroir quand elle se regardait

À 33 ans, Amel Bent est une femme et une chanteuse épanouie. L'interprète du tube Ma philosophie revient dans les bacs avec le disque Demain après avoir eu deux enfants. À l'aise dans sa vie de famille, la star est aussi bien dans sa peau et n'accorde plus d'importance aux critiques et aux remarques.

À l'instar de sa consoeur Chimène Badi, elle aussi en plein come-back, Amel Bent a longtemps été la cible de remarques pas toujours agréables sur son apparence ou ses "rondeurs qui servent à réchauffer les coeurs", comme elle le chantait. Désormais, elle est bien dans sa peau. "Concernant mon poids, je ne considère plus cela comme un problème. Ça n'est plus le drame de ma vie comme ce le fut pendant des années : quand je me regardais dans un miroir, j'avais envie de lui cracher dessus. Je me trouvais hideuse", a-t-elle confié à Gala.

Et Amel Bent de poursuivre ses confidences en dévoilant ce qui a changé dans son rapport à son image. "Grâce à l'amour, je m'accepte telle que je suis. Mon mari [Patrick Antonelli, NDLR] est attentionné, il me trouve belle. Il m'aime et me le dit. (...) Depuis six ans, il me prouve son amour dans tous les détails du quotidien", a-t-elle ajouté.

La chanteuse et son époux sont devenus les parents de deux petites filles : Sofia, née en 2016, et Hana, née en 2017. En interview pour Purepeople.com, Amel Bent avait déclaré tout le bien qu'elle pensait de son mari qui l'aide au quotidien. "Être maman et chanteuse, c'est un truc que je fais au jour le jour. Sur le papier, je n'arrivais pas à le concevoir et c'est pour ça que j'ai mis du temps à revenir. (...) J'ai la chance de ne pas être seule, j'ai un mari qui est franchement génial et surtout un papa qui déchire. Pour l'instant, on s'en sort bien", disait-elle alors.

Thomas Montet

